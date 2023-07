Atletas de Poços garantem o terceiro lugar no voleibol nos Jogos Regionais de São Paulo

Os atletas de poços-cal-denses do Time Thunder Boys Volley, sub 21, representaram Águas da Prata-SP no 65º Jogos de Regionais do Estado de São Paulo, sediado na cidade de Mococa-SP.

Os atletas finalizaram a competição ficando em 3º lugar, atrás apenas de Itatiba-SP, que ficou com o 2º lugar, e Campinas-SP, que foi o grande campeão, os dois times com maior investimento presente na competição. Os atletas de Poços de Caldas-MG, que estiveram presentes foram, Bruno Manucci (capitão do time) João Costa, João Vytor, Bernardo Cheng, Gabriel Amâncio, Gustavo Justino, Caio Hoffmann, Pedro Augusto, Caio Santana, Nathan Azevedo, Otávio Plata, João Lucas, Rui Fernandes, Sidney Felix, junto do responsável pelo time Natanael Vinicius.