Caldense sediou etapa do Campeonato Brasileiro Juvenil de Squash

Poços de Caldas, MG – No último final de semana a Caldense sediou a terceira etapa do Campeonato Brasileiro Juvenil de Squash, onde o clube recebeu atletas de diversas cidades, como São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, entre outras, de categorias do Sub-11 da modalidade até o Sub-19.

Recepcionados e comandados pelo diretor Aílton, os atletas tiveram um final de semana muito disputado e cheio de partidas emocionantes, elevando o nome da modalidade e contribuindo para a evolução dos jovens jogadores. Confira os grandes campeões de cada categoria do campeonato durante os três dias de competição:

Categoria Sub-11

Masculino:

Mathias Capouillez

Feminino:

Alice Freitas

Categoria Sub-13:

Masculino:

Davi Prescinoti

Feminino:

Sara Barbosa

Categoria Sub-15:

Masculino:

Matheus Frabetti

Feminino:

Giulia Colleoni

Categoria Sub-17:

Masculino: Bernardo Dias

Categoria Sub-19

Masculino: Bernardo Dias