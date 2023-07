Cantando com Rhino é atração para as crianças no Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – Acontece nesta quarta,12, às 15h, na Praça Dom Pedro II, a intervenção voltada para o público infantil “Cantando com Rhino”, integrando a programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas, unindo música e elementos cênicos, com a promessa de encantar o público e incentivar a leitura.

O Mundo de Rhino foi idealizado pelo produtor Marco Noronha, e apresenta o personagem infantil Rhino, um rinoceronte simpático e muito divertido, que está sempre disposto a ajudar e adora uma aventura. Ele tem ganhado o coração das crianças, com seu mundo único, convidando a todos para se aventurar com ele e sua turma. Rhino está nos livros, nas plataformas digitais de música e em canais de vídeo com diversos conteúdos educativos.

No Festival de Inverno, Rhino, que é representado pelo ator Claudemir Carvalho (Cacau), vem acompanhado do cantor Michel Falcão e Graziella Matos Moraes, com o intuito de incentivar as crianças a desenvolverem o gosto pela leitura desde cedo, além de estimular a criatividade e imaginação.

“O espetáculo oferece às crianças, e até mesmo adultos, o acesso cultural à música e à literatura, propondo um diálogo entre as duas vertentes e gerando identificação, uma vez que as canções e histórias ressaltam temas que fizeram parte da nossa infância e não podem se perder com o tempo. Com isso, queremos trabalhar a imaginação e encantamento de crianças, especialmente daquelas em que realidade social se contrapõe à necessidade de acesso ao lúdico”, comenta Noronha.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e o espetáculo “Cantando com Rhino” tem apoio da Carvalho Agência Cultural.

SERVIÇO

Cantando com Rhino no Festival de Inverno

Data: quarta-feira, 12 de julho de 2023

Horário: 15h

Local: Praça Dom

Pedro II, Centro,

Poços de Caldas

*Gratuito