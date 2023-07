CAPS II – Girassol realiza festa julina com usuários do serviço

Poços de Caldas, MG – Na última semana, os usuários do Centro de Atenção Psicossocial – Girassol participaram de uma Festa Juliana organizada pela equipe.

Cerca de 30 pacientes participaram de quadrilha, bingo, pescaria e comeram comidas típicas.Um usuário do serviço também cantou para animar a festa.

O objetivo foi reunir o máximo de pessoas que fazem parte do dia a dia do diagnóstico dos usuários.

A terapeuta Ocupacional do CAPS II, Paula Christiane Vitor destacou a importância dessa interação dos usuários. “A importância dessas atividades é propiciar para os pacientes um espaço de escuta, diálogo e participação social para se sintam incluídos e possam fazer essas trocas com as outras pessoas. Pois uma vez em sofrimento psíquico, eles perdem suas próprias características, então dar esse lugar de se apropriar da cultura, da arte e de se expressarem através da arte e da dança possibilita esse movimento terapêutico e isso também traz pra eles uma alegria e uma satisfação pra eles estarem ali em um momento de festa.”