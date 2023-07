O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou esta semana dados que revelam uma deflação de 0,08% no Brasil em junho. Essa queda nos preços foi impulsionada principalmente pelos grupos de alimentação, bebidas e transportes. Tal resultado levou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a apresentar a menor variação para o mês de junho desde 2017.

O setor de alimentação desempenhou um papel significativo na deflação observada em junho. Os preços dos alimentos apresentaram queda em várias categorias, influenciada pela maior oferta de produtos agrícolas. Essa tendência também se refletiu nas bebidas, que registraram uma diminuição nos valores praticados.

Outro fator relevante foi o grupo de transportes, que contribuiu para a deflação do período. A queda nos preços dos combustíveis teve um impacto significativo nesse resultado..

Olhando para o cenário mais amplo, o acumulado de 2023 apresenta uma alta de 2,87% no IPCA. Esse índice ainda se encontra dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, que busca manter a inflação controlada em torno de 4%.

Em suma, os dados divulgados pelo IBGE mostram que os grupos de alimentação, bebidas e transportes foram os principais responsáveis pela deflação registrada no Brasil em junho. A queda nos preços desses setores reflete uma conjuntura favorável, como a safra abundante e a diminuição nos valores dos combustíveis. Embora a deflação possa ter efeitos mistos na economia, é essencial monitorar atentamente os próximos meses para avaliar o impacto dessas variações de preços no cenário macroeconômico do país.