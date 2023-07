Escritora de Poços lança livros que têm inspiração em viagem pelo litoral brasileiro

São Paulo, SP – A escritora, publicitária e instrutora de yoga mineira Nina Forlin (@ninaforlin) sempre se preocupou em manter-se conectada com a própria essência, além de ser apaixonada pela natureza. Mas só viu a possibilidade de se guiar por um estilo de vida que condizesse com seus valores quando começou a trabalhar em home-office, atuando neste modelo de trabalho por alguns meses, na capital paulista. Após esse período, Nina fez uma escolha que a mudaria em todos os sentidos: decidiu morar na praia, em Ubatuba, no litoral norte paulista. “E lá me encontrei na minha mais perfeita sincronia e natureza. Com isso, decidi partir em uma viagem para conhecer todos os cantos do nosso país”, conta.

Para empreender a aventura, a autora desapegou da própria casa e da maior parte do seu armário, ficando apenas com uma mala de mão com algumas roupas, uma prancha e um ukelele. A jornada durou em torno de dois anos, segundo ela, os melhores dois anos da sua vida, em que se reencontrou com valores como o amor, a conexão e o autoconhecimento. Na viagem, percorreu praticamente todo o litoral brasileiro, desde Florianópolis (SC) até Macapá (AP), navegando pelo rio Amazonas, com destaque também para sua passagem pelas cidades de Caraíva (BA), Jericoacoara (CE), Pipa (RN) e Ubatuba (SP).

Dessa experiência, surgiu o livro “Mergulhos”, que traz poemas da autora escritos neste período. A partir do diálogo expansivo com a biodiversidade e a geografia dos mais diversos litorais, Nina traça um tom sensível e intimista, que, na verdade, também diz respeito às transformações internas que a viagem proporcionou. “Cada poema foi escrito e criado em um lugar diferente do Brasil, imprimindo nossa cultura e cada emoção sentida ao longo do caminho.” A autora também fotografou os lugares que passou, e seus sentimentos foram expressos também por meio da imagem, daí surgiu o livro “Mares” , que será lançado em paralelo ao “Mergulhos”. O trabalho fotográfico de Nina pode ser acessado em seu site e via Urban Arts.

Com o intuito de trazer as belezas dos quatro cantos do Brasil, “Mares” traz a leveza e a beleza brasileira, em um mergulho de culturas e tradições. “O ‘Mares’ surgiu no mesmo contexto do ‘Mergulhos’, todas as fotos foram tiradas durante a minha viagem e estão dentro de um contexto de mergulho profundo no autoconhecimento e conhecimento da nossa terra chamada Brasil”, explica a autora.

O evento de lançamento da obra está marcado para dia 20, às 19h, na Urban Arts (Rua Aspicuelta, 10, Vila Madalena), em São Paulo, capital. Junto ao lançamento dos livros, haverá a exposição de fotos da série “Mergulhos pelo Brasil”.

Foto: Nina Forlin