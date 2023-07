Homem é preso por violência doméstica e arma de fogo é apreendida em Poços

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos por violência doméstica e apreendeu uma arma de fogo em Poços de Caldas. O caso ocorreu na Rua Doutor Mario de Paiva, na Vila Nova, no dia 11 de julho de 2023, por volta das 18h18.

Após receber uma denúncia anônima relatando uma briga entre um casal, com a mulher pedindo socorro e alegando que seu marido estava armado, as equipes da Polícia Militar se deslocaram imediatamente para o local informado.

Ao conversar com o autor, ele admitiu ter tido uma discussão com sua esposa e afirmou que ela havia saído de casa naquele momento.

Pouco tempo depois, a vítima retornou à residência e relatou que, durante a discussão, seu marido havia prendido sua mão na porta do apartamento, mas sem causar lesões aparentes.

A mulher também informou que o autor possuía uma arma de fogo sem registro guardada em seu guarda-roupas.

O autor confirmou possuir a arma de fogo de forma irregular e entregou-a voluntariamente aos policiais militares.

A vítima dispensou atendimento médico e foi incluída no Programa de Prevenção à Violência Doméstica.

O autor foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com a arma apreendida, à delegacia de Polícia Civil.