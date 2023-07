Jogadora poços-caldense é vice campeã em voleibol nos Jogos Regionais de São Paulo

A atleta Emanuelly Assunção Justino, de Poços, representou Águas da Prata-SP no voleibol sub 21 feminino, ficando com o vice campeonato no 65º Jogos Regionais, sediado na cidade de Mococa-SP. Com uma bela atuação da atleta diante dos jogos, que foi liberada pela Associação Atlética Caldense para jogar, ela pode ajudar a sua equipe a chegar nas finais dos jogos, e assim se consagrando vice campeã dos Jogos Regionais e conseguindo a vaga para os Jogos Abertos, onde irá reunir todos os campeões e vice de todo o Estado de São Paulo.