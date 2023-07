Leia Mulheres Negras indica a grande escritora mineira Conceição Evaristo

Poços de Caldas, MG – Dentro da Campanha Leia Mulheres Negras, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas indica, nesta semana, a escritora mineira Conceição Evaristo. Nascida no dia 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, a escritora é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), possui mestrado em Literatura Brasileira, na PUC Rio, e doutorado em Literatura Comparada, na Universidade Federal Fluminense (UFF). Em 2016, ganhou o Prêmio Faz Diferença, na categoria prosa, do jornal O Globo. Já em 2018, ganhou o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais, pelo conjunto da obra. Em 2019, ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria Personalidade Literária do Ano.

Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros, e seu primeiro e mais famoso romance, Ponciá Vicêncio, foi publicado pela primeira vez em 2003. O livro acompanha a História de Ponciá Vivêncio, mulher negra que deixa o interior, sua família e sua origem para tentar a vida na cidade grande. Assim, são narrados os problemas do cotidiano das mulheres afrodescendentes, sob uma perspectiva feminina e negra.

Em 2011, Conceição Evaristo lançou o volume de contos “Insubmissas lágrimas de mulheres”, em que, mais uma vez, trabalha o universo das relações de gênero num contexto social marcado pelo racismo e pelo sexismo. Em 2014 publicou o livro “Olhos D’água”, que se tornou finalista do Prêmio Jabuti na categoria “Contos e Crônicas”.

“Insubmissas lágrimas de mulheres” e “Olhos D’água”, obras que utilizam linguagem poética para valorizar a cultura afro-brasileira, estão disponíveis para empréstimo na Biblioteca Municipal Centenário, no Espaço Cultural da Urca.