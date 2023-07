Mundo da Criança tem brinquedos infláveis na Praça dos Macacos

Poços de Caldas. MG – Até o dia 21 de julho, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, o tradicional Mundo da Criança do Festival de Inverno ocupa a Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), com diversas atrações para as crianças, com todas as atrações gratuitas.

Entre as atrações estão brinquedos infláveis, recreação, pipoca, algodão doce e pintura facial, além peças infantis e intervenções artísticas. Todas as atividades são gratuitas e para a pintura facial é necessária a retirada de senha. O Mundo da Criança acontece de segunda a sexta-feira (de 10 a 14/7 e de 17 a 21/7) durante o Festival de Inverno, sempre das 13h às 17h.

Além dos brinquedos, o Mundo da Criança conta com programação especial para o público infantil, com apresentações teatrais e intervenções artísticas. Confira:

QUARTA-FEIRA – 12

Intervenção: 150 anos de Poços de Caldas – Lambe-Lambe Espetáculo de teatro lambe-lambe apresenta causos, histórias e lendas de Poços de Caldas por meio de uma pequena caixa cênica, com a utilização de bonecos e outros objetos.

15h | Cantando com o Rhino – Cia. Mundo de Rhino Rhino é um rinoceronte simpático e muito divertido, que está sempre disposto a ajudar as crianças e adora uma aventura

QUINTA-FEIRA – 13

15h | Gervásio em “Os Três Machados” – Cia. Teatral Clarim Gervásio, um camponês simples e honesto, deixa cair o seu machado em um rio que abriga uma criatura mágica. Sensibilizada pela situação, ela ajuda o pobre personagem a recuperar a ferramenta.

SEXTA-FEIRA – 14

15h | Rapunzel – Cia. Teatro Monteiros e Lobatos

A clássica história de Rapunzel ganha vida neste espetáculo de Teatro de Bonecos. O público acompanha a corajosa jornada da princesa aprisionada em uma torre por uma bruxa.

SEGUNDA-FEIRA – 17

15h | Todo Mundo Cabe Num Abraço – Cia. de Atores

Contação de História sobre a jornada de crianças na tentativa de amolecer o coração da Bruxa. Afinal, todo mundo cabe num abraço!

TERÇA-FEIRA – 18

15h | Os Saltimbancos – Cia. de Teatro Conscius Dementia

Escrito por Chico Buarque, o espetáculo reúne quatro animais: o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos.

QUARTA-FEIRA – 19

15h | As Novas Aventuras de João e Maria – Cia. Piquiliqui Produções

Esta lúdica história do amor fraternal, conta com aventuras ainda mais intrigantes e cheias de surpresas, onde o que prevalece é a verdade, amizade e a união entre irmãos.

QUINTA-FEIRA 20

15h | Bolinhos da Mamãe – Cia. De Parolis de Teatro

Três solteironas, totalmente loucas, buscam desesperadamente um namorado, sem se importar com o que precisam fazer para isso, inclusive passar umas por cima das outras, causando grande confusão.

SEXTA-FEIRA 21

15h | (Des)espera – Cia. Circônicos

Um espetáculo de circo-teatro contemporâneo, onde a cenografia leva o imaginário do espectador para uma surrealista estação de trem. Ali um homem e uma mulher transitam no tempo de espera e descobrem diversas habilidades.

15h30 | Intervenção Trupe Autônoma de Professores Aposentados

Professores aposentados resolvem montar uma trupe de artistas para espalharem o que mais gostam de fazer: recitar poesias, fazer serenatas, contar histórias e difundir conhecimento.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.