Operação de trânsito resulta em remoção de veículos e uma pessoa presa

Poços de Caldas, MG – A Defesa Social de Poços de Caldas através da Guarda Civil Municipal e Demutran em parceria com a Polícia Militar, realizou nesta terça-feira (11), a Operação Carga Pesada que visa fiscalizar a circulação de veículos pesados na área central da cidade.

Conforme a GCM, foram abordados 8 caminhões, 35 veículos, 09 motos, 05 vans escolares, sendo que contou com um condutor inabilitado, outro com a CNH vencida, uma remoção de veículo por falta de licenciamento e cinco autos de infração foram emitidos.

Ainda na tarde de ontem, agentes do Departamento de Trânsito e Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas, apreenderam um homem de 45 anos, após ultrapassar o limite de velocidade permitido na Avenida João Pinheiro e por desobediência de parada.

A GCM e Polícia Militar foram acionadas, após receberem inúmeras denúncias relatando que o motorista de uma caminhonete estava dirigindo em alta velocidade e furando sinais vermelhos na Avenida João Pinheiro.

As equipes da GCM e Demutran iniciaram o rastreamento para localizar o veículo avistado quando os agentes estavam trafegando pela Avenida Mansur Fraya, no sentido bairro-centro, e a caminhonete se encontrava em alta velocidade no sentido contrário. Nesse momento, os agentes começaram a acompanhar o veículo com a sirene acionada, solicitando constantemente que o condutor parasse o veículo.

O motorista foi abordado na Avenida João Pinheiro, ao lado do Parque Municipal, após uma longa perseguição, com apoio da GCM. Na abordagem o empresário precisou ser algemado, pois estava apresentando resistência.

Conforme o Demutran, o condutor será enquadrado por direção perigosa, desobediência e por dirigir sob influência de substância psicoativa. A penalidade para essas infrações é uma multa de R$ 2.930. Além disso, o homem teve sua CNH recolhida e o veículo, avaliado em R$ 275 mil, foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado.

O motorista afirmou que estava testando a caminhonete e que faz uso de medicamentos controlados.