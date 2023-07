Patrimônio de Poços de Caldas é destaque em exposições no Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – O Festival de Inverno de Poços de Caldas deste ano recebe as exposições “Postais de Poços” e “Olhar Sulfuroso – Thermas Casa de Máquinas”, que destacam as belezas naturais e os patrimônios materiais e imateriais da cidade.

Thaty Naila, que está à frente do projeto Olhar Sulfuroso desde 2018, vem desempenhando através dele um papel importante na preservação patrimonial de Poços de Caldas, utilizando-se da fotografia para enaltecer e revelar a beleza arquitetada ao longo dos anos da fundação da cidade.

Para esta edição do Festival de Inverno, Thaty traz fotografias selecionadas do maquinário que leva as águas sulfurosas até o famoso cartão postal, as Thermas Antônio Carlos. A série fotográfica revela o grande engenho para a captação das águas sulfurosas, que estão em perfeito funcionamento desde sua inauguração em 1931, mostrando para o público a beleza extraordinária dos maquinários que trazem para a superfície essa milagrosa água.

A exposição “Olhar Sulfuroso – Thermas Casa de Máquinas” ficará aberta à visitação até o dia 30 de julho, de quarta a domingo, das 10h às 19h, no 1º e 2º piso do hall das Thermas.

Postais de Poços

Outro trabalho que evidencia a cidade é do fotógrafo Victor Imesi, que apresenta a exposição “Postais de Poços”, trazendo seu olhar para diferentes pontos da cidade, traduzindo em imagens a riqueza paisagística de Poços de Caldas, especialmente dos seus atrativos turísticos naturais e arquitetônicos.

Victor já teve suas imagens premiadas em vários concursos fotográficos e a cada dia desenvolve um trabalho singular, resultante de um processo de amadurecimento, onde as imagens se misturam na profissão e na vida pessoal com o objetivo de enaltecer as belezas naturais da cidade sul mineira.

A exposição ficará aberta para visitação na Biblioteca Centenário, localizada no Espaço Cultural da Urca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, até o dia 28 de julho.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e a produção das exposições é de Chiara Carvalho/Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais, siga as redes sociais: @olharsulfuroso, @victorimesi e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Exposição “Olhar

Sulfuroso – Thermas

Casa de Máquinas”

(fotografias de

Thaty Naila)

Data: 8 a 30 de julho (quarta a domingo)

Horário: 10h às 19h

Local: Thermas Antônio Carlos

Exposição “Postais

de Poços” (fotografias

de Victor Imesi)

Data: 8 a 28 de julho

(segunda a sexta)

Horário: 8h às 15h30.

Local: Biblioteca Centenário – Espaço Cultural da Urca

*Gratuito

