Poços-caldense disputa o XLII Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, em Cuiabá

Poços de Caldas, MG – O XLII Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo ocorreu entre os dias 6 e 9 de julho, no Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Pela primeira vez, o Troféu Brasil foi sediado na região Centro-Oeste. A competição contou com a participação de 750 atletas, sendo 322 mulheres e 428 homens, representando 120 clubes de 21 estados e do Distrito Federal.

O Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio das Loterias Caixa e do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio do SESI, da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT) e da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

O Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo”, aprovado pela Lei Municipal de Esportes 8.624/09 e com apoio da Unimed Poços, teve a participação da estudante/atleta Rafaela Cristina Maciel de Sousa e do professor Sídnei Carlos De Parolis nessa competição.

Esta é a segunda vez consecutiva que Rafaela participa do Troféu Brasil. A competição é considerada uma das principais e mais fortes na categoria adulta do atletismo na América do Sul. No ano passado, Rafaela competiu no arremesso do peso, enquanto este ano participou das provas de lançamento do disco e arremesso do peso. Ela alcançou o quarto lugar no arremesso do peso, com a marca de 15,35 metros, e o décimo primeiro lugar no lançamento do disco, com a marca de 42,67 metros. Rafaela compete principalmente na categoria Sub-23 e está gradualmente avançando para a categoria adulta. Essa transição de categoria é desafiadora, pois ela compete com atletas de alto desempenho no cenário nacional e até em competições internacionais. Parabenizamos Rafaela por sua dedicação e disciplina nos treinamentos e competições.

O Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo” e os projetos de patrocínio Atletismo Poços de Caldas e Atleta Rafaela Cristine Maciel de Sousa agradecem à Unimed Poços, à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas e à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas pelo apoio nos treinamentos e competições.