Polícia Militar de Poços de Caldas apreende veículo clonado na Praça da Santa Casa

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar apreendeu um veículo clonado na Praça da Santa Casa, em Poços de Caldas. O fato ocorreu no dia 10 de julho de 2023, por volta das 10h, na Praça Francisco Escobar.

Após receber informações de que um veículo da marca Hyundai, de cor preta e placa FSU3A79, poderia ser clonado e estaria nas proximidades da Santa Casa, as equipes policiais realizaram patrulhamento na região com o objetivo de localizá-lo.

O veículo foi encontrado estacionado na rua Maranhão e, ao ser feita uma consulta no sistema informatizado, foi confirmada a adulteração e clonagem do veículo.

A pessoa responsável por estacionar o veículo não foi encontrada no local.