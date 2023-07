Previsão do tempo nesta quarta-feira, 12, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta quarta-feira, 12, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 24 graus e a mínima de 15 graus.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira (12/7), uma extensa e forte massa de ar seco continental mantém o tempo estável em todas as regiões do estado de Minas Gerais. O dia será muito seco com baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente entre as 12h e 18h, em praticamente todas as regiões mineiras.



Calor acima de 30°C em todo o estado e a temperatura máxima deve atingir 35°C no Norte mineiro. O frio volta ao estado de Minas Gerais a partir da próxima sexta-feira por causa da incursão de uma forte massa de ar frio que avançará na retaguarda da frente fria.