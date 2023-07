Servidores participam de capacitação da AMM em Belo Horizonte

Poços de Caldas, MG – Fortalecer a governança, a melhoria da gestão e do controle, bem como apresentar e discutir as inovações e experiências empreendidas no âmbito das transferências de recursos públicos, aprimorando a execução de políticas públicas, com vistas à melhoria de vida do cidadão. Esse é o objetivo do “1º Fórum mineiro de captação de recursos, convênios, parcerias e contratos de repasses”, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), nos dias 11 e 12 de julho de 2023, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Durante o evento, estão sendo abordados temas voltados à capacitação e ao conhecimento profissional para o melhor desenvolvimento das competências dos atores atuantes nas transferências de recursos públicos da União, assim como demais interessados na área.

“Este evento reforça a nossa missão em investir na capacitação de gestores e servidores públicos com foco na melhoria da prestação de serviços à população mineira. Além disso, as modalidades e formas de transferências de recursos causam muitas dúvidas, então, o evento vem como possibilidade de todos os envolvidos nas áreas de gestão e controle interno das prefeituras terem acesso à informação precisa por meio de palestras com especialistas no tema proposto no Fórum”, afirma o presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius.

O evento é direcionado a gestores, servidores, colaboradores e membros de órgãos e entidades públicas e privadas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas de governo, envolvendo gestão e controle, organizações da sociedade civil, entidades municipalistas e demais interessados no tema.

Participam da capacitação, representando o município de Poços de Caldas, servidores integrantes da Comissão Municipal Permanente de Captação e Gestão de Recursos (GMCGR): Ana Paula Silveira Corrêa; Devorie Fraga de Melo Guerra; Kelly Cristine Corrêa Matias e William Assis Monteiro.