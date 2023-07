Tradicional Meia Maratona das Águas acontece dia 16

Poços de Caldas, MG – A 14ª edição da tradicional Meia Maratona das Águas Poços Pocinhos vai ser no dia 16 de julho, domingo. A largada é às 8h na Rodovia do Contorno, em Poços, com chegada em Pocinhos do Rio Verde, em Caldas.

O percurso tem 22,3 km e belas paisagens naturais rumo ao balneário. A inscrição custa R$ 90 e pode ser feita no link https://abre.ai/gqEs. A página link inclui também o regulamento completo. Há um limite de 300 atletas. Para corredores de Poços e de Caldas, a inscrição custa R$ 70 e pode ser feita também na Secretaria Municipal de Esportes (rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu). Já idosos têm desconto de 50%.

A premiação inclui dinheiro, medalhão e troféu. A prova é disputada nas categorias: geral, adulto A e B, veterano A, B, C e D, e equipe, para masculino, e geral, adulto e veterano A, B e C, e equipe no feminino. Há ainda a premiação Cidade de Poços de Caldas e Cidade de Caldas, no masculino e feminino.

A competição é uma realização conjunta das prefeituras de Caldas e de Poços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.