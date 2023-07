Três vitórias marcaram o final de semana do vôlei da Caldense na Liga Vinhedo

Poços de Caldas, MG – No último final de semana as categorias Adulto Feminino, Masculino e Master 35+ representaram as cores alviverdes em partidas válidas pela Liga Vinhedo. Confira os resultados: 35+ Masculino: O primeiro jogo da Veterana no sábado foi contra a equipe Highlanders. A boa atuação da Caldense fez com que a vitória viesse pelo ótimo placar de 3 a 0, assim, o time conseguiu se manter na liderança da competição. “Aos poucos estamos recuperando o ritmo de jogo para chegarmos bem nos playoffs”, disse o técnico Paulinho.

Os atletas do Master entram em quadra novamente no dia 29 contra os jogadores do Multicity, às 14h.

Adulto Feminino: – Contra a equipe anfitriã da competição, as atletas da Caldense fizeram uma partida sólida e tiveram uma tranquila vitória por 3 a 0. A partida pôde ser encarada como uma preparação para os próximos dois confrontos. “Nosso foco está 100% em não perder sets contra adversários menos experientes, pois as próximas duas partidas serão bem disputadas e precisamos estar preparados. Parabéns às meninas por manterem esse foco”, detalhou o treinador. O próximo confronto da equipe será dia 29, contra Bragança Paulista, às 11h.

Adulto Masculino: – Fechando a participação da Caldense no final de semana, o Adulto Masculino entrou em quadra para o time Modena, de São Paulo. O jogo durou mais de duas horas e contou com a superação dos atletas para conquistarem a vitória. Por 3 a 1, a Veterana conseguiu bater o adversário para seguir firme na competição. Paulinho parabenizou o desempenho da equipe. “A palavra que define essa vitória é superação! Muito feliz com essa vitória e com toda a garra que o time teve para buscar esse resultado”.

No dia 30, os atletas do Masculino vão encarar o Old Times, às 15h30.