Bibliotecas Públicas de Poços homenageiam Milan Kundera

Poços de Caldas, MG – O Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas presta homenagem ao escritor tcheco Milan Kundera, autor de “A Insustentável Leveza do Ser”, um dos principais romances do século XX, entre outras obras, cuja morte foi divulgada nesta quarta-feira (12), pelo grupo editorial francês Gallimar. O escritor faleceu em Paris, aos 94 anos.

Kundera nasceu na cidade tcheca de Brno, em 1929. Ele vivia em Paris desde 1975. O escritor se exilou na França à época, após ser condenado em seu país natal por criticar a invasão de tropas soviéticas à Tchecoslováquia em 1968, que reprimiu a Primavera de Praga.

O autor era elogiado por seu estilo de retratar temas e personagens que flutuavam entre a vida cotidiana e o mundo das ideias. Seu livro mais famoso, “A Insustentável Leveza do Ser”, lançado em 1984, é considerado um dos principais romances do século XX.

Em 22 de junho, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas indiciou a obra como sugestão de leitura da semana. Ao todo, as bibliotecas de Poços têm dez títulos do autor para empréstimo aos leitores:

– A Brincadeira

Disponível nas bibliotecas Centenário (Urca) e Júlio Bonazzi (Monjolinho)

– A Cortina:

ensaio em sete partes

Disponível na Biblioteca Centenário (Urca)

– A Festa da

Insignificância

Disponível na Biblioteca Centenário (Urca)

– A Imortalidade / Centenario, Julio Bonazzi e COHAB

Disponível nas bibliotecas Centenário (Urca), Manuel Francisco Costa Guimarães (Cohab) e Júlio Bonazzi (Monjolinho)

– A Insustentável

Leveza do Ser

Disponível nas bibliotecas Centenário (Urca), Manuel Francisco Costa Guimarães (Cohab) e Júlio Bonazzi (Monjolinho)

– A Lentidão

Disponível na Biblioteca Júlio Bonazzi

(Monjolinho)

– O Livro do Riso

e do Esquecimento

Disponível nas bibliotecas Centenário (Urca) e Júlio Bonazzi (Monjolinho)

– Risíveis Amores

Disponível nas bibliotecas Centenário (Urca), Manuel Francisco Costa Guimarães (Cohab) e Júlio Bonazzi (Monjolinho)

– A Valsa dos Adeuses

Disponível na Biblioteca Centenário (Urca)

– A Vida está

em outro lugar

Disponível nas bibliotecas Centenário (Urca) e Júlio Bonazzi (Monjolinho).