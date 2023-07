Cascatinha é palco do Dia do Samba neste domingo no Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – “Samba, a gente não perde o prazer de cantar”. Ninguém vai silenciar a batucada dos nossos tantãs. Pelo contrário. Neste domingo, 16 de julho, é o Dia do Samba, dentro da programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. No berço do samba poços-caldense, a Arena Cascatinha, em frente ao Ginásio Moleque César, recebe quatro atrações do gênero musical brasileiro por excelência.

A partir das 15h, Edna Santos apresenta o show “Mulheres do Samba”, numa homenagem a grandes damas do estilo como Alcione, Clara Nunes e Beth Carvalho. Na sequência, às 16h30, Trio Raiz traz no repertório o melhor do samba raiz e uma seleção de sambas-enredo pra não deixar ninguém parado.

O Samba do Vô sobe ao palco a partir das 18h, desta vez homenageando o samba paulistano de Adoniran Barbosa e Demônios da Garoa, com canções como Saudosa Maloca, Tira ao Álvaro e Trem das Onze.

Para fechar o Dia do Samba, às 19h30, o Grupo Samba Di Vinil leva o público uma seleção de músicas que refletem a alegria de viver e, ao mesmo tempo, são expressões de afirmação, resistência e estímulo à inclusão social.

Confira a programação do Dia do Samba:

Quando: DOMINGO, 16 DE JULHO

Onde: ARENA CASCATINHA (EM FRENTE AO GINÁSIO MOLEQUE CÉSAR)

15h | Edna Santos apresenta Mulheres do Samba

Buscando enaltecer e homenagear as mulheres do samba brasileiro, o show promete emocionar e contagiar a todos, com uma seleção de músicas que se consagraram nas vozes de Alcione, Clara Nunes, Beth Carvalho, entre outras.

16h30 | Trio Raiz – Show Raiz do Samba

O Trio Raiz preparou um super repertório que inclui canções tradicionais do melhor do samba raiz, além de clássicos sambas-enredo que ficaram eternizados nas passarelas do samba.

18h | Samba do Vô

Trazendo canções como “Saudosa Maloca”, “Tiro ao Álvaro”, “Iracema” e “Trem das Onze”, entre outras, o grupo vai presentear o público com sambas inesquecíveis dos homenageados Adoniran Barbosa e Demônios da Garoa.

19h30 | Grupo Samba Di Vinil

Neste show, o grupo busca levar ao público a música como reflexo da alegria de viver e, ao mesmo tempo, como arte e expressão de afirmação, resistência e estímulo à inclusão social por completo.

Confira a programação completa do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.