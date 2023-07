Festa Black Lab3 acontece nesse fim de semana na Praça

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (15), às 18h30 na Praça Dom Pedro II, acontece a Festa Black Lab3 no Festival de Inverno de Poços de Caldas, edição especial em praça pública com uma programação exclusiva de DJ ‘s de música preta.

Sucesso de público na última edição do Festival de Inverno, a Festa Black Lab3 lotou a praça de jovens, adultos e até crianças, famílias inteiras que foram relembrar os tempos de “baile black” e puderam apresentar, aos mais novos, essa forma de encontro e expressão cultural popular que exalta o legado de artistas pretos e seus movimentos musicais.

Para esse ano, os organizadores prepararam novidades no time de DJ ‘s, que conta com DJ Leopac e DJ Dough, já conhecidos como residentes da festa, e os convidados DJ Narfy e DJ Isadbob, expoentes da cena poços-caldense.

“Cada DJ traz uma seleção única com hits da música preta mundial, uma construção artística que é fruto de suas vivências dentro da cultura”, explica Robson Leve, organizador e também Mestre de Cerimônias (MC) do evento.

É música para quem quer se divertir nos passinhos e elevar o astral, garante o DJ Leopac, também co-realizador do evento. “Somos DJ ‘s que crescemos indo a festas de família e bailes da cultura preta, onde desenvolvemos nossas referências, principalmente no Hip-Hop, mas também no rhythm’n blues (R&B), funk e soul, estilos que marcaram os bailes charmes da década de 70”, ressalta.

Para o DJ Dough, premiado pela Fundação Nacional de Artes, a Funarte, em 2022, a Festa Black é um dos redutos da música preta onde se agrada a todas as idades. “Além da música pop internacional, a gente também tem a nova geração nacional que experimenta, que dá aos ritmos brasileiros novas roupagens com remixes, samples e beats, isso acontece no rap, no funk, nos estilos mais contemporâneos, que é onde o jovem mais se identifica”, explica o DJ.

A Festa Black Lab3 já acumula 8 anos de existência na cidade. Diego Ávila, produtor da Festa Black Lab3, lembra do início e da resistência com o evento, que só agora começa a ganhar o espaço público. “Tudo começou em um espaço residencial, a Casa Lab3, depois tivemos que ir pra um espaço próprio de eventos, e agora estamos em uma espécie de terceiro estágio de evolução da festa, que é também estar presente no espaço público, tocando pra mais gente e democratizando o acesso”, conclui Diego.

A Festa Black Lab3 no Festival de Inverno de Poços de Caldas é uma realização do Lab3 Estúdio, com patrocínio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Cultura.

Siga a @festablacklab3 nas redes sociais para mais informações e novidades.