Festival de Inverno celebra Dia do Rock neste sábado, no Parque da Zona Sul

Poços de Caldas, MG – Hoje é Dia de Rock! O Dia Mundial do Rock, celebrado anualmente em 13 de julho. Neste ano, o Dia do Rock retorna à programação do Festival de Inverno, neste sábado, 15 de julho, desta vez no Parque Ecológico da Zona Sul, com entrada gratuita.

A partir das 13h30, o rock ‘n’ roll toma conta do Parque, com três bandas que se apresentarão na sequência, com o último show marcado para começar às 16h30. Compõem a programação The Wizards, Black Moon Burst e Banda Climatic.

A festa do rock vai contar com Praça de Alimentação a cargo das instituições socioassistenciais da cidade e tendas das cervejarias artesanais locais, além de brinquedos infláveis para a criançada.

“O Festival de Inverno de 2023 traz de volta o tão esperado Dia do Rock, dia que sempre uniu as bandas locais e seu público. Como este, também teremos outras temáticas, como o dia do samba, do hip-hop e do sertanejo, iniciativas que revelam muita diversidade na arte poços-caldense”, ressalta a assessora de Fomento e Incentivo à Cultura da Secult, Lavínia Du Valle.

Dia Mundial do Rock

No dia 13 de julho comemora-se o Dia Mundial do Rock, uma celebração que começou a se disseminar no Brasil na década de 1990. A data faz alusão a um dos maiores festivais de rock de todos os tempos: o Live Aid, realizado em 13 de julho de 1985, transmitido ao vivo pela BBC para mais de 1,5 bilhão de espectadores.

Confira a programação do Dia do Rock no Festival de Inverno:

Quando: SÁBADO – 15 DE JULHO

Onde? PARQUE ECOLÓGICO DA ZONA SUL

13h30 | The Wizards Show

Show com músicas covers da banda Black Sabbath, num grande revival, tanto da banda homenageada quanto da The Wizard, grupo que já participou de vários festivais e encontros, inclusive fora do país.

15h | Black Moon Burst

A banda valoriza e insiste na troca sincera entre diversas linguagens artísticas. Seu show intenso e poderoso conta com canções de seu primeiro disco e participações dos artistas Schultz MC e Pochi Aranda.

16h30 | Banda Climatic

Com tributo ao Metallica e muito classic rock, a banda poços-caldense, fundada em 2010, promete agitar os amantes do estilo.



Confira a programação completa do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.