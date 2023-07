Final do Campeonato Interbairros acontece neste domingo no Bandolão

Poços de Caldas, MG – O Campeonato Interbairros chega ao fim no domingo (16). Quisisana e Nova Aurora se enfrentam às 15h no estádio municipal Ronaldo Junqueira, na zona oeste da cidade. A entrada é gratuita.

No último domingo (9), aconteceram as semifinais da competição, também no Ronaldão. Nova Aurora goleou o Conjunto por 4 a 2 e Quisisana empatou com Vila Matilde em 1 a 1. Quisisana avançou por ter saldo maior.

Este ano, o Interbairros teve participação de 23 equipes. O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Associação de Árbitros de Poços de Caldas e da Liga Poços-caldense de Futebol. Os jogos começaram no dia 18 de junho.

Além dos já citados, os times desta edição foram São José 1, São José 2, Córrego D’antas, São Bento, Santo André, Monjolinho, Jd. Caldense, Chiqueirão, Esperança, Vila Rica, Country Club, Itamaraty, Gama Cruz, Monte Almo, Nova Aparecida, Bandeirantes, Maria Imaculada, São João e Santa Rita.