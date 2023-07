Hospital espera verba estadual

Representantes do Hospital do Câncer de Patrocínio (foto) tiveram uma reunião promissora com o Secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti Vitor. O encontro teve como objetivo apresentar o projeto de construção do novo Hospital do Amor e discutir a possibilidade de obter recursos para o avanço das obras. O diretor do Hospital do Câncer de Patrocínio, João Batista Caixeta da Silva, expressou sua gratidão aos representantes do Partido Novo em Patrocínio pelo apoio, atenção e empenho em promover a relevância dessas obras junto ao Governador Romeu Zema e seu vice Professor Mateus. (Jornal de Patrocínio)

Em Lafaiete, população de rua cresce

No Brasil, a população em situação de rua superou as 281 mil pessoas em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019, conforme concluiu um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Lafaiete espelha essa realidade, mas talvez em proporções ainda mais preocupantes. O Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua também sentiu um aumento no número de pessoas em situação de rua atendidas diariamente por sua equipe. “Entre janeiro e junho de 2023, foram realizados 313 novos cadastros no setor. Se comparado ao mesmo período de 2022, tivemos um aumento de 67%”, detalha a coordenadora do Centro Pop, a assistente social Kênia Fernanda Santos. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Em Araguari, número também cresce

Também em Araguari é possível perceber o crescimento da quantidade de migrantes, parte deles consegue a recolocação no mercado de trabalho local, todavia um número expressivo de cidadãos se tornam pedintes ou pessoas em situação de rua. De acordo com o secretário de Trabalho e Ação Social, a prefeitura identifica esse público, fazendo uma busca ativa. “Identificamos os motivos que levaram essas pessoas a estarem nas ruas, como uso de drogas e vulnerabilidade social. Posteriormente, vamos em busca da família, se ela está no município ou não. Quando não encontramos esse resultado, vamos para a sociedade. Em qual entidade essa pessoa quer ser abrigada”, explicou (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Varginha inaugura usinas de energia

A Prefeitura de Varginha inaugurou as usinas de geração de energia fotovoltaica das escolas municipais e cemei’s do município. A cerimônia foi na creche Professora Santusa Maria Rabêlo de Rezende, no bairro Damasco, e contou com a presença do Prefeito Vérdi Melo, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, coordenador de iluminação pública Pedro Gazolla, secretários municipais, autoridades, pais, alunos e diretores. Foram instaladas 23 usinas de geração de energia fotovoltaica, em 21 cemei’s e escolas municipais, um investimento de aproximadamente R$ 3,9 milhões. Essa tecnologia permite utilizar a luz do sol para gerar eletricidade de forma renovável, gratuita, alternativa e limpa. (Gazeta de Varginha – Varginha)

UFU disponibilizará novos cursos

A Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) irá disponibilizar três novos cursos de pós-graduação: Mestrado Profissional em Educação Básica, Doutorado em Psicologia e Doutorado Profissional em Ensino de História. A previsão é de que as especializações tenham início em 2024, com a possibilidade dos editais serem lançados nos próximos meses. Os cursos foram aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC), através de uma avaliação da proposta ao desenvolvimento regional e nacional e a sua importância socioeconômica. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Conferência de Assistência em Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizou nessa quarta-feira, 12, a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social que tem como tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O SUAS se estabelece como uma rede de proteção social, tendo como objetivo principal a garantia de direitos e a oferta de serviços socioassistenciais de qualidade para a população, tornando-se um pilar fundamental para o desenvolvimento social e humano de Pouso Alegre. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Moradores reivindicam segurança

Em reunião organizada pelo vereador Luiz Benedito de Paula no bairro Nascente do Paraíso, moradores e empresários apresentaram reivindicações e foram discutidas melhorias, principalmente envolvendo questões de segurança. Estiveram presentes o tenente-coronel PM Assis, comandante do 43.º Batalhão, tenente Bachur. Reivindicaram que a Polícia Militar faça rondas com mais frequência no bairro, que a Prefeitura melhore o sistema de iluminação na Avenida Vereador Alfredo Campolongo, que terrenos sejam limpos, para que pessoas que praticam atos ilícitos não se escondam no mato. Outro pedido é para que sejam colocados redutores de velocidade ou radar naquela avenida. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

