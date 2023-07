Partage Shopping Poços de Caldas tem programação especial em julho

Poços de Caldas, MG – O Partage Shopping Poços de Caldas receberá diversas atividades ao longo do mês de julho, incluindo exposições, eventos, apresentações de música e outras atividades.

Nesta sexta-feira, 14 de julho, a partir das 19 horas, dentro da programação Happy Hour, o cantor Thiago Lago levará o melhor da música para a praça de alimentação. Também vão se apresentar os músicos Cicero Morais (21/07) e Duo Sertão (28/07).

Outra atração deste fim de semana será o Salão Sul-Mineiro de Cutelaria, que reunirá profissionais e empresas do setor em torno de exposição de facas, equipamentos e insumos, workshops e palestras, além de música e street food. O evento será de sexta-feira a domingo, com entrada gratuita.

Em parceria com o Sesc Minas, o Partage Shopping Poços de Caldas sedia a exposição ‘Totem Telas’, do interventor urbano Dequete. A mostra, montada no piso superior, traz diversas obras a partir do olhar contemporâneo do artista e propõe a ressignificação da estética da cidade através das cores verde, laranja e azul, a fim de se estabelecer diálogos em um romper com o cinza concreto.

Já no dia 23 de julho, das 12h às 19h, será realizado um ‘Encontro de Cosplayers’ com presença de Amanda Lemes, Gregory Retsu, Will Kawamura, entre outros, além de concursos e apresentações.

CINEMA

Recém-inaugurado, o Cineflix Cinemas exibe os principais blockbusters em cartaz, como ‘Os Aventureiros: A Origem’, ‘Elementos’, ‘Sobrenatural: A Porta Vermelha’, ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’ e a superestreia de ‘Missão Impossível 7: Acerto de Contas – Parte Um’.