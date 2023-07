Previsão do tempo nesta quinta-feira, 13, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta quinta-feira, 13, é de céu com poucas nuvens, mas com previsão de chuvas (6 mm). Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 11 graus. Durante a madrugada de sexta-feira, a massa de ar frio pós frontal já atinge o Sul de Minas, provocando declínio acentuado da temperatura já pela manhã.

Minas Gerais

Quinta-feira, 13, segue com tempo seco e temperaturas elevadas em Minas Gerais. A massa de ar seco permanece atuando sobre Minas Gerais, mantendo sol entre poucas nuvens e favorecendo a ocorrência de baixos índices de umidade em quase todas as regiões mineiras. No decorrer do dia, uma frente fria se forma e avança rapidamente em direção à região sudeste, intensificando os ventos no Sul, Sudeste e Oeste mineiro a partir da tarde, e aumentando a nebulosidade à noite nestas áreas.

Céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro com névoa seca.