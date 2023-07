Professor é preso por repassar drogas a detentos no presídio de Andradas

Andradas, MG – Na manhã desta quarta-feira, dia 12, um professor de matemática foi detido por policiais penais após ser flagrado repassando drogas para detentos na escola do presídio de Andradas. A ação ocorreu durante uma operação, resultando na descoberta de nove detentos que haviam engolido invólucros contendo drogas. Em seguida, eles foram encaminhados ao hospital da Santa Casa de Andradas, onde estão passando por exames de raio-x para identificar as substâncias e remover o que foi ingerido. Parte da droga já foi apreendida pela Polícia Penal. Segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por volta das 11 horas, policiais penais apreenderam oito invólucros contendo uma substância semelhante à cocaína que foram levados à unidade prisional pelo professor que leciona na escola estadual, cujo segundo endereço é dentro do presídio. O professor já estava sendo monitorado pelo setor de Inteligência da unidade prisional e, nesta quarta-feira, foi preso em flagrante ao entregar a droga aos presos em sala de aula.

A direção do presídio informou que será instaurado um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. Os presos flagrados com o material ilícito serão conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, responsável pelas investigações criminais, assim que receberem alta hospitalar. Além disso, eles também passarão pela comissão disciplinar da unidade e poderão sofrer sanções administrativas. A ocorrência será informada ao juízo da comarca.

A atuação do professor em repassar drogas aos detentos dentro da escola do presídio é extremamente grave e fere não apenas a lei, mas também a confiança depositada na figura do educador. Casos como esse reforçam a importância de ações rigorosas de fiscalização e controle dentro das unidades prisionais, visando garantir a segurança e a reabilitação dos detentos.