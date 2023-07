Vulcão inicia pré-temporada e apresenta parte do elenco para a Segunda Divisão do Mineiro

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quarta-feira (12) o Poços de Caldas Futebol Clube deu o pontapé inicial em sua pré-temporada para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro deste ano. O clube apresentou uma parte do seu elenco profissional, recebendo os jogadores no alojamento localizado em Poços de Caldas. Com o início da preparação, a equipe concentra todas as suas energias na competição que se iniciará no próximo mês.

A apresentação contemplou tanto os atletas da cidade selecionados durante as avaliações, quanto os jogadores de fora que foram escolhidos para reforçar o time. A expectativa é que, até o fim desta semana, mais alguns nomes se juntem ao elenco, agregando qualidade e diversidade ao grupo.

O apoio da torcida Kuatiloko, famosa por seu incondicional suporte ao Vulcão, marcou presença durante o evento, prestigiando a apresentação dos jogadores. Com sua presença entusiasmada, a torcida demonstrou mais uma vez sua dedicação à equipe.

Os nomes dos jogadores serão divulgados em breve no site oficial do Poços de Caldas Futebol Clube, proporcionando aos torcedores a oportunidade de conhecerem melhor os atletas que irão representar o clube na competição.

Com a pré-temporada iniciada e o elenco em formação, o Vulcão está focado e determinado a alcançar seus objetivos na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, contando com o apoio incondicional da torcida e o comprometimento dos jogadores para buscar o sucesso na competição.