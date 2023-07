Cesta básica cai em Divinópolis

O custo médio da cesta básica de alimentos (foto) em Divinópolis no mês de junho foi de R$ 582,17, apontou pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômico-sociais da Faculdade Una Divinópolis. Uma redução de 1,99% em relação a maio, quando o custo da cesta foi de R$ 593,97. Depois das altas, que pegaram os consumidores de surpresa, o preço do leite teve uma redução nos últimos meses, o mesmo acontecendo com um dos itens favoritos do brasileiro, o feijão. Com a alta dos preços ocorrido ao longo dos últimos meses a população reduziu o consumo do leite e seus derivados. (Jornal Agora – Divinópolis)

TCE suspende concorrência

Tendo sido observado vício no certame em análise capaz de ensejar prejuízos à Administração, o conselheiro Hamilton Coelho, do Tribunal de Contas de Minas Gerais determinou a suspensão cautelar da Concorrência Pública da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa. A administração promoveu a licitação para contratar empresa especializada em prestação de serviço de limpeza urbana e varrição das vias públicas do município e seus distritos e uma das interessadas encaminhou denúncia ao Tribunal de Contas, apontando possíveis irregularidades no edital. (Folha Patense)

Federaminas faz congresso em Araxá

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais – Federaminas abriu o segundo lote de inscrições para a 25ª edição do congresso da entidade, que ocorrerá em Araxá, entre os dias 19 e 22 de outubro. Para a comemoração das bodas de prata do evento, a organização elaborou uma programação excepcional, com os principais especialistas do país em palestras e mesas de debate que prometem uma revolução no setor. Além disso, o Grande Hotel e Termas de Araxá é um atrativo à parte. (Correio de Araxá – Araxá)

Montes Claros celebra Dia da Poesia

O Dia da Poesia foi celebrado recentemente em Montes Claros pelo projeto da Secretaria Municipal de Educação “Trilha da Leitura”. A atração, denominada “Dia’s de Poesia”, foi realizada nas dependências do Centro Cultural Hermes de Paula. O fato de não comemorar na data específica, segundo a coordenadora do “Trilha”, Éllen Santa Rosa, deve-se a intenção de agregar ao evento as atividades finais do concurso de escrita: “Quais Foram Minhas Melhores Literárias?”, que é atividade integrante e final do projeto “Memórias Literárias: O Direito de Fabular”, desenvolvido no primeiro semestre em escolas municipais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Caeté divulga o IPTU Premiado

A Prefeitura de Caeté divulgou as regras para a participação no programa IPTU Premiado 2023. Serão sorteados 12 prêmios entre eles, duas motos e 1 carro zero km. Todos os que estiverem em dia com o Município estarão aptos para o sorteio. Os contribuintes que pagaram a cota única, e os que pagarem as 3 parcelas em dia, inclusive a primeira venceu na última segunda-feira, 10, estarão aptos a concorrem aos prêmios. As próximas parcelas serão nos dias 10 de agosto e 10 de setembro. Para cada unidade imobiliária, devidamente inscrita Cadastro Imobiliário do Município, será fornecido um único cupom, que dará direito à participação no sorteio. (Jornal Opinião Caeté – Caeté)

Vargem Alegre faz Festa do Arroz

A cidade de Vargem Alegre realizou a abertura de mais uma Festa do Arroz. Além da população local, a cidade atrai muitos visitantes para o evento e investir em segurança é fundamental. Assim, os participantes contarão com o início de um novo projeto em parceria com o 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga. Entrou em operação o sistema de monitoramento por câmeras em locais estratégicos da cidade, através do “Projeto Guardião”. O sistema é integrado com a central que fica na sede do Batalhão, onde é possível verificar com qualidade e precisão imagens da localidade em tempo real. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Casamento comunitário em Pitangui

Em Pitangui um momento especial de união e celebração: um casamento comunitário será realizado, promovendo a oficialização do estado civil de 12 a 15 casais. O evento acontecerá no templo da Igreja Ágape, e contará com os benefícios de membros da igreja quadrangular em parceria com o cartório local, busca proporcionar aos casais a oportunidade de regularizarem sua situação civil. A iniciativa visa suprir a necessidade desses casais que, por motivos financeiros, não tiveram condições de formalizar legalmente seu compromisso. O casamento comunitário surge como uma solução solidária. (Últimas Notícias – Formiga)

