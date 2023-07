Idosos atendidos no ESF Dom Bosco e Santa Ângela participam de terapia com capoeira

Poços de Caldas, MG – Nesta semana os idosos atendidos no ESF Dom Bosco e no ESF Santa Ângela participaram do projeto “Movimento Cultural Capoterapia”, uma terapia corporal própria inserida no contexto de terapias com elementos lúdicos das músicas da capoeira.

As atividades acontecem através de musicalidade, canto, instrumentação, expressão corporal, cultura e a história brasileira, buscaremos o bem-estar físico dos pacientes.

O projeto é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, da secretaria de Cultura.

A capoterapia teve inicio em 1.998 no Distrito Federal por Mestre Gilvan, Presidente Do Instituto Brasileiro de Capoterapia – IBC.

Poços de Caldas possui apenas dois capoterapeutas credenciados: Mestre Edy e Mestre Sabiá.

O Mestre Edy, destacou o quanto é gratificante esse trabalho. “Nós aprendemos muito com os idosos. Quando eu comecei em 2019 muitas pessoas desacreditaram, mas a capoeira abraça a toda, então busquei um pouco mais de conhecimento para poder realizar essa atividade alegre que contagia. Levamos sorrisos, abraços, respeito e carisma. A relação com os idosos é muito interessante, a cada aula aprendo algo novo.”

Foram 30 idosos atendidos na ESF Dom Bosco e 20 no ESF Santa Ângela, incluindo uma idosa de 100 anos.

Os interessados podem comparecer nestas unidades de saúde para mais informações.