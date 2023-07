Ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo mobiliza autoridades

Poços de Caldas, 12 de julho de 2023 – Na noite de ontem, uma ocorrência de lesão corporal decorrente de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na cidade de Poços de Caldas. O incidente aconteceu por volta das 22h10, na Rua Acácia, no bairro Jardim Monte Almo. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio aos bombeiros, que foram chamados para atender a vítima da lesão. A vítima, identificada como F.B.I.S., de 38 anos e do sexo masculino, informou às autoridades que estava caminhando pela rua quando um veículo de cor preta passou por ele. Um dos ocupantes do veículo efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo sua perna esquerda na altura da coxa.

Após o incidente, a equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima no local e posteriormente a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima para receber atendimento médico adequado.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários, porém, não foram encontradas cápsulas ou indícios diretos relacionados ao disparo de arma de fogo. A vítima afirmou não possuir suspeitas sobre a identidade do autor do crime, tornando a investigação mais desafiadora.

Diante desse incidente grave, as autoridades policiais estão empenhadas em apurar os fatos, buscando identificar os responsáveis pelo disparo e esclarecer as circunstâncias que levaram a essa ação violenta. A segurança da população é uma prioridade e a Polícia Militar trabalha incansavelmente para garantir a tranquilidade e a paz social em Poços de Caldas.