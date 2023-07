Parque da Zona Sul tem programação variada neste domingo

Poços de Caldas, MG – O Parque Ecológico da Zona Sul recebe uma diversa programação neste domingo (16), dentro do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. Além das apresentações artísticas, a partir das 11h, o local vai contar com Praça de Alimentação a cargo das instituições socioassistenciais da cidade e tendas das cervejarias artesanais locais, além de brinquedos infláveis para a criançada, com entrada gratuita.

Às 11h, tem início a exposição do projeto Janela Mágica. O público terá a oportunidade de conhecer uma câmera fotográfica gigante e vivenciar a construção de uma imagem fotográfica ao vivo.

Às 12h, a apresentação “Wanderson Lima e Grupo Tradição – Folclore em Cena” traz canções folclóricas e regionais do Brasil e do Sul de Minas, com instrumentos acústicos e intervenções teatrais.

Já a Banda Pão e Circo se apresenta a partir das 13h30, com repertório que pretende reviver ritmos tradicionais ainda preservados nos coretos das praças, desfiles de bandas marciais e fanfarras.

Confira a programação completa do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.