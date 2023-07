Pesquisa do YouTube elege Poços como terceira melhor cidade para se morar no Brasil

Poços de Caldas, MG – Uma pesquisa feita a partir da plataforma de rede YouTube elegeu Poços de Caldas como 3ª melhor cidade para se morar no Brasil, com mais de 9% dos votos.

O canal Sou Mais 50, do YouTube, fez uma enquete entre os seguidores da página para saber quais as 10 cidades mais desejadas para se morar no Brasil. A cidade de Poços de Caldas foi a única cidade de Minas Gerais, com 9% dos votos.

O canal Sou Mais 50 foi criado por Dimas Moura, que trabalhou por 45 anos, em Marketing e Negócios para fazer crescer grandes corporações Americanas e brasileiras, tais como, Unisys, Hewlett Packard, Compaq, NCR corporation, AT&T e Bradesco (área de TI ) e é o maior Youtuber para a geração sênior no Brasil com mais de 401 mil seguidores com mais de 50 anos. O canal aborda viagens, finanças, longevidade, qualidade de vida e cidades para morar. Já foi selecionado pela revista FORBES Brasil sendo uma das 10 pessoas que se reinventaram e tiveram sucesso depois dos 50 anos.

A missão do canal é sensibilizar a geração sênior ( + 50 anos ) a viver com mais qualidade de vida, intensidade e felicidade.

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, essas pesquisas mostram que Poços de Caldas, volta a ter destaque no país e já foi uma cidade conhecida para envelhecer bem, mas hoje com tantos investimentos a cidade vem se destacando cada vez mais. “Hoje estamos investindo em diferentes áreas, já foi uma cidade que acolheu mais as pessoas procurando qualidade de vida, mas temos cada vez mais atraído empresas que fomentam a economia e mais geração de emprego e renda, além do turismo que vem ganhando um novo conceito, com profissionalização e modernidade. Os investimentos são em todas as áreas como mobilidade, infraestrutura e Poços de Caldas se torna cada dia uma cidade melhor para viver.”

Veja o ranking:

1- João Pessoa-PB: 35% dos votos

2- Santos-SP: 13% dos votos

3 – Poços de Caldas-MG: 9% dos votos

4- Gramado-RS: 8% dos votos

5 – Florianópolis-SC: 6% dos votos

6 – Curitiba-PR: 5.9% dos votos

7 – Maceió-AL: 5.6% dos votos

8- IlhaBela-SP: 5.5% dos votos

9 – Praia Grande-SP: 5.3% dos votos

10 – Nova Petrópolis-RS: 5% dos votos

Confira aqui a pesquisa

O canal elegeu também os 5 estados do Brasil

mais desejados para se morar. A Paraíba ficou em

terceiro lugar, muito por conta, segundo o canal,

às cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Os 5 estados mais desejados para morar:

1 – São Paulo – 42% das indicações

2 – Rio de Janeiro – 17% das indicações

3 – Paraíba – 16% das indicações

4 – Minas Gerais – 15% das indicações

5 – Paraná e Santa Catarina

Cada uma com 5% das indicações