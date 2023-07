Presidente da Caldense comenta sobre desafios do futebol profissional após rebaixamento

Poços de Caldas, MG – Em entrevista exclusiva ao Mantiqueira, Rovilson Ribeiro, presidente da Caldense, abordou os desafios enfrentados pelo clube após o rebaixamento para o Módulo II do Campeonato Mineiro. Ribeiro afirmou que o time só deve retomar os trabalhos visando a temporada de 2024 no final deste ano.

Com o rebaixamento, a Caldense enfrentará a segunda divisão do Campeonato Mineiro no próximo ano. Ribeiro expressou sua tristeza em relação à queda, mas destacou a importância de se reerguer e trabalhar intensamente para buscar o retorno à elite do futebol estadual.

Inicialmente, havia a possibilidade do início do campeonato coincidir com a Série A do Mineiro, mas após consulta à Federação Mineira de Futebol, foi definido que os campeonatos ocorrerão em datas diferentes. Dessa forma, o Campeonato Mineiro será disputado em janeiro, enquanto a segunda divisão terá início em abril.

Essa mudança impacta o planejamento da Caldense, uma vez que, caso o campeonato começasse em janeiro junto com a Série A, o time teria que iniciar os trabalhos mais cedo. Com a nova programação, o clube pretende iniciar os preparativos no final do ano, por volta de novembro ou dezembro, montando o time e se preparando para enfrentar uma maratona desafiadora.

Parcerias

Ribeiro também abordou as negociações de parcerias e a formação de um projeto sólido para o futebol profissional. Ele ressaltou as dificuldades financeiras enfrentadas pelos times em geral, destacando a necessidade de buscar parceiros confiáveis e analisar minuciosamente as propostas para não comprometer a Caldense. Esta semana o presidente da Caldense esteve reunido com um grupo de empresários e não descarta novidade em breve sobre o assunto.

Calendário

Com relação ao calendário apertado, o presidente ressaltou que a proximidade entre os campeonatos dificulta a montagem do elenco, uma vez que os jogadores podem estar envolvidos com a Série A. Além disso, o tempo de contrato dos atletas e as decisões sobre seus futuros também se tornam obstáculos a serem superados.

Apesar das adversidades, Ribeiro reforçou o compromisso em fazer o melhor para levar a Caldense de volta à Série A. O presidente está ciente dos desafios que o clube enfrentará, mas ressalta a importância de manter a cabeça erguida e buscar soluções para reconstruir a equipe e conquistar o retorno à elite do futebol mineiro.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com