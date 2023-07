Previsão do tempo nesta sexta-feira, 14, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta sexta-feira, 14, é de céu parcialmente nublado com previsão de chuvas (3 mm) no decorrer do período. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 07 graus. Na madrugada de sábado, 15, há previsão de formação de geada em pontos isolados na região.

Minas Gerais

Nesta sexta-feira, 14, haverá aumento das nuvens em parte do estado de Minas e intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas causadas pela passagem de uma frente fria.

Massa de ar frio provocará declínio acentuado de temperatura, sobretudo nas regiões Centro, Oeste, Sul e Sudeste do estado.

Na madrugada de sábado (15/7) há previsão de formação de geada em pontos isolados no Sul e os ventos seguem com intensidade moderada a forte, com rajadas de até 60 quilômetros/hora, principalmente no Sul e Zona da Mata.

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva isolada no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado na Metropolitana, Central Mineira e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca.



Na RMBH, mínima entre 15/17ºC e máxima entre 26/28ºC.