PUC Minas desenvolve mesa de estímulo visual que será utilizada na Adefip

Poços de Caldas,MG – A PUC Minas Poços de Caldas realizou, na manhã desta quinta-feira, 13 de julho, a entrega de uma mesa de estímulo visual desenvolvida na Universidade, com o objetivo de auxiliar a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip). Alunos do Curso de Ciência de Computação do Campus, em parceria com o Curso de Engenharia Elétrica, produziram um sistema computacional e elétrico com botões e luzes, que será utilizado em práticas terapêuticas.

O desenvolvimento desta solução tecnológica foi liderado pela Profª. Luciana de Nardin, com a participação de estudantes do segundo período de Ciência da Computação e apoio do Curso de Engenharia Elétrica. A iniciativa partiu da identificação de demandas da Adefip que poderiam ser solucionadas com dispositivos de software e hardware.

A utilização do aparelho trará benefícios a todas as pessoas assistidas pela Adefip que precisam de terapias alternativas e diversificadas na condução de seu tratamento. As práticas realizadas visam minimizar o comprometimento cognitivo e oportunizar uma evolução constante, melhorando o desempenho no que diz respeito à atenção, memória, raciocínio lógico, coordenação motora e outras habilidades.