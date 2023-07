Revitalização da Avenida João Pinheiro avança em ritmo acelerado

Poços de Caldas, MG – As obras de revitalização da Avenida João Pinheiro, realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, estão em ritmo acelerado. Na manhã desta sexta-feira, uma grande equipe estava trabalhando no início da avenida, próximo à Urca, para a construção das novas calçadas e execução do novo projeto paisagístico.

Ao todo, serão realizados 6 km de obras, incluindo a implantação do novo projeto paisagístico e a substituição das árvores por espécies mais adequadas para a arborização urbana. O local também contará com bancos e uma pista de caminhada, seguindo o mesmo padrão do outro lado do rio, no sentido centro/bairro.

Serão criados dezenas de canteiros, nos quais serão plantadas espécies de grande durabilidade, com floração extensa e tons variados. As mudas que serão utilizadas são provenientes de viveiros especializados em arborização urbana. A mão de obra empregada na intervenção é da Divisão de Parques e Jardins, órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Segundo o prefeito Sérgio Azevedo, essa obra é necessária e será finalizada em breve. O projeto paisagístico trará um novo aspecto ao espaço, proporcionando mais segurança a todos.

Fotos: Mantiqueira