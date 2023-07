Saúde faz aquisição de mais de 500 cobertores para as unidades hospitalares do SUS

Poços de Caldas, MG – Poços recebeu nesta quarta-feira (12), 560 cobertores que aquecerão os pacientes internados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Hospital Margarita Moralles e Hospital Gilberto de Mattos – Hospital da Zona Leste.

Os cobertores foram divididos entre os três locais e o restante ficará guardado em estoque para uso futuro.

O secretário de saúde, Thiago Mariano falou sobre a priorização do atendimento de qualidade aos pacientes. “Estamos sempre procurando a humanização e oferecer um serviço de qualidade para o usuário do SUS. Estamos seguindo a determinação do Prefeito Sérgio Azevedo de atender com qualidade de particular os pacientes do SUS.”

A diretora do Hospital Margarita Moralles, Ana Corina Pacheco destacou como essa aquisição reflete na boa assistência aos pacientes. “Recebemos cobertores novos para dar ainda mais conforto aos pacientes aqui internados. Essa preocupação com todos os detalhes têm sido a principal característica dessa gestão. Acolhimento e humanização, além do atendimento de qualidade, são fundamentais para a nossa população.”