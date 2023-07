Academia da Coopoços completa 15 anos com diversas atividades para o associado

Poços de Caldas, MG – No dia 22 de junho, a Academia Coopoços completou quinze anos de existência, marcando uma importante parceria com os cooperados. Em comemoração a esse aniversário especial, foram oferecidos novos equipamentos aos frequentadores assíduos da academia. Além disso, novas atividades foram introduzidas, proporcionando benefícios para a saúde e bem-estar dos associados.

Localizada na rua Espírito Santo, a Academia Coopoços oferece um espaço amplo e moderno, com equipamentos de qualidade, horários acessíveis e uma equipe de profissionais dedicados e qualificados. O objetivo principal é promover o bem-estar físico e mental dos cooperados e seus dependentes, garantindo um atendimento de excelência e uma experiência satisfatória para todos.

Durante entrevista com a presidente da Coopoços, Ana Alice de Souza, foi ressaltada a importância da academia como um dos benefícios oferecidos aos cooperados. Ela convida aqueles que ainda não conhecem a academia a visitarem o local e aproveitarem a oportunidade de conhecer todas as atividades disponíveis. Desde equipamentos modernos até aulas especializadas, a Academia Coopoços proporciona uma variedade de opções para atender às necessidades individuais de cada associado.

A academia completa quinze anos com um compromisso contínuo de proporcionar um ambiente saudável e estimulante para os cooperados, valorizando sempre o cuidado com a saúde e o bem-estar.

A presidente da Cooperativa, Ana Alice de Souza, ressalta a importância dessa grande parceria que a academia tem com os cooperados ao comemorar seus quinze anos de existência. Ela destaca que a academia está cada vez mais empenhada em melhorar o atendimento aos seus grandes parceiros, os cooperados.

Para aqueles que ainda não fazem parte da academia, mas são cooperados, é uma oportunidade imperdível. Ana Alice convida a todos a conhecerem a academia pessoalmente, visitando suas instalações localizadas na rua Espírito Santo, e descobrir todas as atividades oferecidas exclusivamente aos cooperados.

Atividades/Coopoços

A Coopoços firmou parceria com o Colégio Pio XII, possibilitando a utilização das salas de aula no período noturno para a realização de cursos. Essa parceria visa ampliar as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para os cooperados, oferecendo novas possibilidades de capacitação.

A Coopoços também está retomando a realização da colônia de férias, que estava temporariamente suspensa devido à pandemia. Essa iniciativa proporciona atividades esportivas e recreativas para os filhos dos cooperados, proporcionando momentos de diversão e interação social.

Portanto, aqueles que ainda não são associados da Coopoços são convidados a conhecer e desfrutar dos benefícios oferecidos.