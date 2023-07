Dra. Regina apresenta indicação para criação do Centro Municipal de Referência em Diabetes

Poços de Caldas, MG – Essa semana, o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) divulgado pela secretaria municipal de Saúde de Poços de Caldas mostrou um aumento significativo no número de pacientes diabéticos cadastrados nas Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde. Neste ano, os dados apontam que o número de cadastros dobrou em relação ao ano anterior.

Até o mês de maio de 2022, o sistema contabilizava 4.938 pacientes portadores de diabetes cadastrados. Em 2023, até o momento, já foram registrados 8.417 pacientes até o momento, demonstrando um crescimento expressivo nesse período.

Preocupada com esses números, a vereadora Dra. Regina (Progressistas), em conversa com o secretario de Saúde Thiago Mariano, conversou a respeito de uma indicação apresentada na Câmara Municipal par que estudos sejam realizados com o intuito de se criar um Centro Municipal de Referência em Diabetes. O objetivo é de oferecer atendimento multidisciplinar aos diabéticos do município e proporcionar uma melhor qualidade de vida e diminuição dos agravos ocasionados pela doença e internações hospitalares.

De acordo com o projeto, no local, os pacientes poderão fazer todo o acompanhamento da diabetes, além de receber a medicação necessária para o controle das doenças.

São várias as complicações que podem ser causadas pela falta de cuidados ou desenvolvimento do diabetes. Uma delas se remete ao pé diabético, que é causado por uma ferida que não cicatriza e infecciona.

GLICEMIA

A preocupação da vereadora com o diabetes não é de hoje. Em novembro de 2022, foi a plenário na Câmara Municipal um projeto de sua autoria e de um colega vereador que institui em Poços de Caldas a concessão para crianças diabéticas, do sensor e do medidor eletrônico de glicemia. Para a pessoa com diabetes tipo 1 ou 2, saber a quantas anda sua taxa de açúcar no sangue é uma obrigação diária. E como descobrir isso? Com picadas no dedo para colher o sangue que será processado em um aparelhinho.

Se para os adultos já pode ser um desafio repetir esse processo várias vezes, imagine para garotos e garotas. “As crianças pequenas reclamam da dor e os adolescentes, da exposição. Com o medidor eletrônico de glicemia, os pequenos deixarão de sofrer de 20 a 30 picadas por dia no seu dedinho”, disse a vereadora.