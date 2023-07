Eventos esportivos vão agitar o fim de semana em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Três eventos de esporte vão animar o final de semana em Poços de Caldas. Neste sábado e domingo (15 e 16) acontece o Poços Skate Festival no Parque Municipal Antonio Molinari, na zona oeste. O campeonato terá participação de skatistas que são destaques no cenário nacional e no internacional.

No sábado, o evento começa às 9h, com a categoria mirim, seguida da iniciante, às 11h. À tarde, é a vez do feminino, a partir das 13h, master 30+, às 14h30, e dino 40+, às 16h30. No domingo, competem amador, às 9h, paraskate, às 14h, e “best trick pro” e “tricks for money pro”, a partir das 15h30. O evento terá ainda uma programação cultural com shows de Miaral e Black Moon Burst, no sábado, e Leve e MB2, no domingo, além do DJ Macha nos dois dias.

Meia Maratona das Águas

No domingo, pela manhã, acontece a Meia Maratona das Águas, com largada às 8h na Rodovia do Contorno, zona sul de Poços, com chegada em Pocinhos do Rio Verde, em Caldas. O percurso tem 22,3 km e belas paisagens naturais rumo ao balneário. A competição é uma realização conjunta das prefeituras de Caldas e de Poços.

Interbairros

Também no domingo, acontece a final do Campeonato Interbairros, às 15h, com a partida de Quisisana e Nova Aurora no estádio municipal Ronaldo Junqueira, na zona oeste. A entrada é gratuita. O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, com apoio da Associação de Árbitros de Poços de Caldas e da Liga Poços-caldense de Futebol.