Fiemg ampliará qualificação

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) reinaugurou a oficina de panificação (foto), na noite desta quarta-feira, 12. A solenidade de reinauguração aconteceu nas dependências do Senai, em Valadares. O local oferecerá cursos de qualificação profissional para o setor de panificação e confeitaria. A oficina passou por uma revitalização para se adequar a Normas Regulamentadores e proporcionar maior segurança aos alunos. O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe garantiu que a Fiemg investirá R$ 13 milhões na expansão da Escola do Sesi, em Valadares, ampliando o número de vagas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Proposta de criação da Universidade Federal do Vale do Aço recebe apoio de três ministros

Os ministros, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, de Planejamento, Simone Tebet, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participaram em Belo Horizonte, na noite de quarta-feira, 12, da plenária estadual do Plano Plurianual Participativo, 2024-2027. Entre as propostas debatidas, está a criação da Universidade Federal do Vale do Aço, apresentada pelo analista de políticas públicas, Leonardo Patrick, na plataforma Brasil Participativo, que recebeu – até o momento, o maior número de votos das propostas apresentadas no estado de Minas Gerais, e figura em 16ª posição das propostas que integram a temática nacional da educação. (Jornal Diario do Aço – Ipatinga)

Gurinhatã é contemplado com o Projeto Proteja

O Município de Gurinhatã está sendo contemplado por ações essenciais e complementares do PROTEJA que visam reduzir os casos de sobrepeso e obesidade em crianças de até 10 anos 11 meses e 29 dias. As ações estão acontecendo nas escolas com incentivo à alimentação saudável, influenciando o aumento do consumo de produtos in natura e evitando os ultraprocessados (salgadinhos de pacote, refrigerante, doces, etc). Além de incentivar as práticas de atividades físicas nos locais públicos da cidade (Ginásio, Academia da saúde, Centro Turístico e campo de futebol), afim de reduzir a exposição a telas e evitar o sedentarismo. Essas ações visam trazer melhor qualidade de vida para as crianças e reduzir o risco de desenvolverem comorbidades relacionadas à obesidade infantil. (Jornal Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Juiz-forana de 17 anos é contratada como bailarina na Ópera de Paris

Luciana Sagioro, uma jovem juiz-forana de 17 anos, foi movida por um sonho que mantém desde bem nova: ser bailarina profissional. Essa vontade fez com que aos 8 anos de idade ela se mudasse para o Rio de Janeiro para estudar balé na Escola de Dança Petite Danse, e continuasse a se profissionalizar nos anos seguintes. Aos 15 anos, ela ficou em terceiro lugar no Prix de Lausanne 2022, e ganhou oito bolsas de estudo em companhias tradicionais da Europa. Foi a primeira brasileira convidada a estudar na escola da Ópera de Paris, e por lá ficou ao longo do último ano. Agora, ela se torna a terceira brasileira a ser contratada como bailarina na Ópera de Paris, sendo a única com a sua idade. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mariana terá colônia de férias

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Mariana abriu as inscrições para a Colônia de Férias 2023. As atividades vão acontecer do dia 24 a 28 de julho, de forma gratuita, na Arena Mariana. Podem participar crianças a partir dos quatro anos até 14 anos de idade. Porém, as turmas serão divididas em diferentes horários. As crianças de quatro a 10 anos vão participar das atividades de 08h30 às 11h30, enquanto as crianças de 11 à 14 anos, participam de 13h30 às 17 horas. O evento vai acontecer do dia 17 a 21 de julho. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Lei Geral de Proteção de Dados foi tema de encontro da Saúde

Numa iniciativa importante e bastante apropriada para o momento, a Unimed Centro-Oeste reuniu representantes dos prestadores de serviços e secretárias dos cooperados para um encontro que tratou da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A capacitação profissional aconteceu no auditório da Unimed, localizado no final da avenida Presidente Vargas, em Pará de Minas, contando com dois palestrantes de peso, caso dos advogados Fernanda Guimarães e Alessandro Carlos Moreira, que trabalham para a Federação das Unimeds de Minas Gerais. Eles explicaram em detalhes a LGPD, que é uma legislação que visa proteger direitos e a privacidade dos cidadãos no tratamento de seus dados pessoais, incluindo informações sensíveis relacionadas à saúde. (Jornal Diário – Pará de Minas)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br