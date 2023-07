Mirante Santa Rita tem blues, música instrumental e choro neste final de semana

Poços de Caldas, MG – Uma das mais belas vistas da cidade, o Mirante Santa Rita também é palco de atrações imperdíveis dentro do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. Neste sábado, 15 de julho, a partir das 16h, a programação tem início com Luciano Boca & 34 Blues.

Com mais de 20 anos de estrada, a banda tem sua formação original composta por músicos poços-caldenses e pesquisadores da cultura do Blues, tendo no repertório o tradicional Blues de Chicago e Mississipi.

Já no domingo, 16 de julho, as atrações começam às 14h30, com a apresentação Repertório Quinteto Uirá – Trilha Musical. O Quinteto de Cordas traz um repertório de música instrumental composto exclusivamente por temas de filmes, celebrando as trilhas de obras icônicas como “O Poderoso Chefão” e “Cantando na Chuva”.

Às 16h, a agenda do Festival de Inverno traz “Nos Arredores do Choro: Compositoras”, levando o repertório instrumental brasileiro para as ruas, com Natalia Plachi cantando samba e apresentação de dança com Julian Ribeiro e Mariana Nathalia.