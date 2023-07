Após a aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento em julho de 2020, o Brasil estabeleceu metas ambiciosas de universalização do setor, visando garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% tenha acesso ao tratamento e coleta de esgoto até 2033. No entanto, a realidade atual revela um cenário distante desses objetivos, com níveis de acesso aquém do desejado. Dados divulgados em 2021 pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) mostram que apenas 84% dos brasileiros têm acesso à água potável, e apenas 56% possuem acesso à rede de esgoto. Diante desse panorama desafiador, destaca-se Poços de Caldas, que se tornou uma referência em saneamento básico, alcançando a universalização do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto para toda a sua população.

Enquanto no país milhões de pessoas ainda sofrem com a falta de acesso à água tratada e à coleta de esgoto, Poços de Caldas conseguiu atingir a marca de 100% de seus moradores com acesso à água potável e 100% do esgoto coletado recebendo o tratamento adequado. Essa conquista é resultado direto da dedicação e do trabalho dos administradores públicos ao longo de décadas que compreenderam que investir em saneamento básico é essencial para a qualidade de vida da população, para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Diante da realidade brasileira no que diz respeito ao saneamento básico, o exemplo de Poços de Caldas destaca-se como uma história de sucesso.

Poços de Caldas é um exemplo inspirador, mostrando que é possível superar os desafios, mas o trabalho não para por ai, porque manter este nível é um trabalho diário e sem descanso.