Parque Municipal recebe Dia do Hip Hop no domingo, dentro do Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – O Parque Municipal Antônio Molinari, na zona oeste, recebe neste domingo (16), o Dia do Hip Hop, dentro da programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. Com início programado para 14h30, o evento vai contar com três atrações do gênero, incluindo a 3ª edição da Dance Battle MG.

Uma mistura de música, dança, moda e grafite, o Hip Hop utiliza vários elementos para criar uma estética urbana única. Nascido no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970, pelas comunidades afro-americanas, hoje o gênero ganha cada vez mais espaço, gerando e influenciando outros ritmos.

Confira a programação do Dia do Hip Hop:

DOMINGO – 16 DE JULHO

PARQUE MUNICIPAL ANTÔNIO MOLINARI

14h30 | 3ª Edição Let’s Allstyle – Dance Battle MG

Com o objetivo de compartilhar conhecimentos e informações sobre a cultura Hip Hop e a dança de rua, o evento incentiva a competição saudável e a evolução técnica dos participantes.

18h | MB2 e Banda

No show, MB2 traz músicas autorais que são um manifesto antirracista, lutando pela igualdade, denunciando a discriminação racial e enaltecendo a ancestralidade afro-brasileira.

19h30 | Leve apresenta “Chama”

Com repertório totalmente autoral, o show traz músicas que dialogam sobre causas e temas como as lutas de movimentos sociais, ressaltando a identidade da música mineira e a realidade dos artistas independentes no Brasil.