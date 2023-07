PM prende em flagrante homem com mochila cheia de produtos furtados

Poços de Caldas, MG – Na noite do dia 13 de julho de 2023, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo por furto em um supermercado localizado na rua Francisco Sales, número 435.

A ação teve início quando o segurança do Supermercado Fonseca acionou a Polícia Militar, informando que um suspeito estava tentando deixar o estabelecimento com uma mochila repleta de produtos furtados. De imediato, os policiais foram até o local para averiguar a situação.

Ao retornarem ao supermercado, os policiais avistaram o indivíduo na calçada do estabelecimento e realizaram a abordagem. Durante a revista em sua mochila, foram encontradas duas peças de filé mignon no valor de R$ 246,00, duas peças de picanha no valor de R$ 188,00 e uma lata de Creme de Avelã Nutella no valor de R$ 25,90.

Após a constatação do furto, o autor, identificado como M. W. S., um homem de 28 anos, foi preso em flagrante pelas autoridades policiais. Vale ressaltar que o indivíduo já possuía um histórico criminal extenso, com sete ocorrências de prisão por crime de furto, sendo três delas somente no ano de 2023.

A atuação rápida e eficiente da Polícia Militar resultou na prisão do autor e na recuperação dos produtos furtados. A ação demonstra o comprometimento das forças de segurança em garantir a tranquilidade e a ordem pública na cidade.

O autor foi encaminhado à delegacia local, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. O Supermercado Fonseca colaborou ativamente com as autoridades durante todo o processo.