Previsão do tempo neste sábado, 15, para Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para este sábado, 15, é de céu claro com aumento de nuvens a tarde, mas sem previsão de chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 05 graus.

Minas Gerais

O fim de semana será de temperaturas amenas em grande parte de Minas Gerais, devido ao avanço de uma massa de ar frio.

Neste sábado, 15, o dia começa com formação de geada no Sul de Minas e possibilidade de formação geada em pontos isolados do Triângulo Mineiro.

Já no Leste do estado, o avanço da frente fria pelo litoral favorece a ocorrência de chuvisco, assim como melhora dos índices de umidade na faixa Norte de Minas.