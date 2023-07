Professor Vinicius Marcondes realiza sonho de conhecer a Kodokan no Japão

Poços de Caldas, MG – O professor Vinicius Marcondes, atleta de judô e instrutor dos Projetos de Poços de Caldas, está vivendo um momento especial ao realizar um sonho de infância: conhecer a Kodokan, local onde Jigoro Kano criou e desenvolveu o judô como sistema de educação e saúde física e mental para o mundo.

Atualmente residindo em Maringá, no Paraná, o Sensei Vinicius tem se destacado por seu excelente trabalho na modalidade de judô, lecionando desde as aulas de iniciação até o treinamento de alto rendimento. Além disso, ele também atua como personal trainer de atletas e pessoas em busca de uma vida saudável. Entre seus alunos, está o lutador SHOGUM do UFC, que vem aprendendo com o professor técnicas para a manutenção e qualidade de vida nessa fase de transição de carreira.

A trajetória de Vinicius teve início nos Projetos em Poços de Caldas, quando ele ainda era um adolescente de 14 anos, pesando menos de 50 kg, mas com uma incrível vitalidade e vontade de aprender. Com dedicação e treinamento, ele conquistou suas primeiras medalhas em eventos de grande porte e logo passou a auxiliar nas aulas nas escolas.

Aos 18 anos, Vinicius ingressou no curso de Educação Física, graduou-se faixa preta e sempre buscou evoluir em sua prática. Agora, ver seu sonho de conhecer a Kodokan se tornando realidade é o resultado do trabalho árduo e um exemplo para seus alunos. As oportunidades são oferecidas a todos, mas é a maneira como cada um as aproveita e transforma em resultados que faz a diferença.

Para o professor, essa viagem é a realização de um sonho que exigiu perseverança e estratégia para conquistar esse direito. Foram dois anos de preparação, tanto financeiramente quanto empenhando-se no trabalho árduo, para chegar a esse momento que coroa seu sonho de infância. Essa vitória é compartilhada com sua família, seu primo Rodrigo Marcondes, que foi um grande incentivador e hoje é professor em Varginha, e todos os seus amigos e alunos.

A experiência de conhecer a Kodokan representa não apenas uma conquista pessoal para o professor Vinicius Marcondes, mas também reflete o compromisso com os ensinamentos do judô como um caminho de vida e retidão. Essa conquista é motivo de orgulho para seus pais, familiares e para todos aqueles que o ensinaram e apresentaram esse caminho.