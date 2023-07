Atletas de Poços vencem a 14 edição da Meia Maratona Poços-Pocinhos

]

Poços de Caldas, MG – Aconteceu na manhã deste domingo a 14ª edição da Meia Maratona Poços-Pocinhos. Júlio César Nogueira, do Atletismo Poços de Caldas e a atleta olímpica Tatiele Roberta de Carvalho foram os grandes vencedores da tradicional competição.

A Meia-Maratona Poços-Pocinhos conta com um percurso de 22,3 km e belas paisagens naturais rumo ao balneário. A prova foi disputada nas categorias: geral, adulto A e B, veterano A, B, C e D, e equipe, para masculino, e geral, adulto e veterano A, B e C, e equipe no feminino. Há ainda a premiação Cidade de Poços de Caldas e Cidade de Caldas, no masculino e feminino.

A competição é uma realização conjunta das prefeituras de Caldas e de Poços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082. “Tivemos uma grande prova como sempre e quero parabenizar todos os atletas e também a equipe da Secretaria de Esportes que não mede esforços para a realização dos eventos da cidade”, destacou Flávio Andrade, secretário interino de esportes. O vereador Paulista novamente esteve presente representando o Legislativo.

