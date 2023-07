Polícia Militar apreendeu um veículo com identificação adulterada

Poços de Caldas, MG – No sábado, 15 de julho, às 15h30, a Polícia Militar de Poços realizou uma apreensão no Bairro Monte Verde. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um veículo Toyota Corolla estacionado de maneira suspeita, com ocupantes em seu interior.

Diante dessa situação, a equipe policial decidiu realizar a abordagem do veículo e seus ocupantes. Após uma verificação minuciosa, foi constatado que se tratava de um veículo roubado no dia 29 de junho de 2023, na cidade de Elói Mendes. Além disso, os sinais identificadores do veículo haviam sido adulterados, o que configurava mais um crime.

Como resultado dessa operação, os seguintes itens foram apreendidos: um veículo, que foi recuperado e devolvido ao legítimo proprietário; dois adolescentes do sexo masculino, com idades de 15 e 17 anos, que foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis; e também foram recolhidos dois celulares, que serão submetidos à perícia para auxiliar nas investigações em curso.